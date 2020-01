Durch eine Verkehrskontrolle ist die Polizei Bochum auf einen Drogendealer aufmerksam geworden. In seiner Wohnung fanden sie größere Mengen Marihuana. (Symbolbild)

Bochum. Die Polizei Bochum hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Durch eine Verkehrskontrolle wurde sie auf den 28-Jährigen aufmerksam.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Polizei nimmt tatverdächtigen Drogendealer (28) fest

Die Polizei Bochum hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Wattenscheid habe die Beamten zu einem 28-jährigen Verkäufer und seiner Wohnung geführt, in der sie eine größere Menge Marihuana und Bargeld fanden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Ein Einsatztrupp der Zivilpolizei sei am Donnerstagnachmittag (9. Januar) in Bochum unterwegs gewesen und habe dabei einen unter Drogen stehenden Autofahrer (34) erwischt. Als dieser und sein Beifahrer aus dem Fahrzeug stiegen, nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie das Rauschmittel sicher. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest sei positiv verlaufen. Die Zivilpolizisten untersagten die Weiterfahrt des 34-Jährigen und nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Wache.

Wohnung in Bochum: Marihuana, Utensilien zum Handel und Konsum sowie Bargeld

Die Ermittlungen ergaben, so die Polizei weiter, dass der 34-Jährige die Drogen offenbar in der Nähe bei einem 28-Jährigen gekauft hatte. Noch am Donnerstagabend selbst erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss. Weil der 28-Jährige auf mehrfaches Klopfen und Rufen nicht reagiert habe, öffneten die Ermittler die Tür gewaltsam, um eine Verdunklung von Straftaten zu verhindern. Bei der Durchsuchung fanden sie eine größere Menge Marihuana sowie zahlreiche Utensilien zum Handel und Konsum sowie Bargeld.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Tatverdächtigen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.