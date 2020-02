Bochum: Polizei nimmt spielsüchtigen Räuber fest

Bochum. Am Sonntag wurde eine Spielhalle in Bochum überfallen. Tags darauf nahmen die Polizei den geständigen Räuber fest – in eine anderen Spielhalle.

Nur einen Tag nach dem Überfall am Sonntag (16.) auf einen Spielhalle an der Bochumer Straße 186 hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Bochumer (32) festgenommen – in einer anderen Spielhalle, nur wenige Meter vom Tatort entfernt.

Beamte des Bochumer Einsatztrupps nahmen den Mann am Montagabend gegen 23.15 Uhr in der Spielhalle an der Dorstener Straße 223 fest. Er räumte die Tat ein, so die Polizei, und habe dies mit seiner Spielsucht begründet. Noch im Laufe des Dienstag soll der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Bochum vorgeführt werden. Ob ihm noch weiteren Taten zugeordnet werden können, werde nun ermittelt.

Mit einem Messer bewaffnet

Am Sonntag hatte der Mann die Spielhalle an der Dorstener Straße 186 betreten, kurz nachdem die Angestellte dort ihre Schicht begonnen hatte. Mit einem silberfarbenen Messer bedrohte er Mann die Frau und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm er das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin der Spielhalle erlitt dabei einen Schock. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum