Bochum: Polizei nimmt Einbrecher im Getränkemarkt fest

Bochum-Weitmar. Ein Einbrecher in einen Getränkemarkt an der Essener Straße in Bochum hat die Alarmanlage ausgelöst. Die Polizei nahm ihn fest.

Nach einem Geschäftseinbruch am frühen Samstagmorgen, 7. Oktober, in Bochum-Weitmar hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach bisherigem Stand hat sich der 43-jährige Mann aus Bochum gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt in den Getränkemarkt an der Essener Straße 26 verschafft - und die Alarmanlage ausgelöst.

Polizei umstellte das Gebäude in Bochum

Polizeibeamte umstellten das Geschäft und konnten den Täter, der währenddessen Geld aus der Kasse entnahm, auf frischer Tat ertappen. Er wurde festgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum