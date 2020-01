Die Polizei hat in Bochum drei Frauen festgenommen, die einschlägig bekannte Klemmbrettbetrügerinnen sein sollen.

Bochum. Die Polizei hat in Bochum drei Frauen festgenommen, die Trinkgeld stehlen wollten. Zivilpolizisten nahmen die Frauen in einem Restaurant fest.

Bochum: Polizei nimmt bekannte Klemmbrett-Betrüger fest

Zivilpolizisten haben am Dienstagmittag drei Frauen festgenommen, die in einem syrischen Restaurant an der Kortumer Straße 97 eine Trinkgelddose stehlen wollten. Nach Angaben der Polizei soll es sich bei den drei Frauen (17, 17 und 21 Jahre) um einschlägig bekannte Klemmbrett-Betrügerinnen handeln.

Zeugen hatten die zivilen Beamten gegen 12.15 Uhr auf die Frauen vor dem Restaurant hingewiesen. Sie sollen mehrere Passanten angesprochen haben, um unter einem Vorwand an Bargeld zu gelangen.

Im Restaurant versuchten sie dann, eine Dose mit Trinkgeld zu stehlen, so heißt es weiter. Ein Mitarbeiter habe das bemerkt und die Frauen festgehalten. Die Zivilpolizisten nahmen die Frauen fest. Sie stellten Klemmbretter und „außergewöhnlich viel Kleingeld“ – laut Polizei eine zweistellige Summe – sicher.

