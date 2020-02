Bochum: Polizei hat nach Party-Überfall Verdächtige erkannt

Bochum. Zwei der Tatverdächtigen, die am Samstag eine Party in Bochum überfallen haben, sind identifiziert. Die Polizei hat sie bereits vernommen.

Nach dem Überfall am Samstagabend bei einer Geburtstagsparty in Bochum hat die Polizei nun zwei der Tatverdächtigen erkannt.

„Wir haben nach der Veröffentlichung von Videos Hinweise erhalten und so zwei der Tatverdächtigen namentlich identifizieren können“, so Polizeisprecher Frank Lemanis. So seien die Vornamen der Betroffenen genannt worden. Bei den beiden handele es sich um 15- und 16-jährige Jugendliche.

Jugendliche durften nach Hause gehen

Die Polizei habe sie zunächst mitgenommen und dann nach einer Vernehmung in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen ihres jugendlichen Alters nach Hause gehen lassen. Die Ermittlungen nach möglichen weiteren Beteiligten des Überfalls seien noch nicht beendet, so der Polizeisprecher.

Wegen der Schwere des Delikts, es geht um schweren Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und möglicherweise auch um sexuelle Belästigung, sei eine Sonderkommission eingesetzt worden, die den Fall mit hoher Intensität bearbeite.

Geburtstagsparty gestürmt

Eine Gruppe unbekannter Männer hatte am Samstagabend eine große Geburtstagsparty einer 16-jährigen Bochumerin in Bochum-Harpen gestürmt und Teile des Mobiliars zerstört. Am Dienstag hatte die Polizei Videos veröffentlicht, die von Gästen der Party mit Handys gedreht wurden. Die Szenen zeigen, wie unbekannte jungen Männer im Clubheim von Blau-Weiß-Grümerbaum das Mobiliar zerlegen. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum