Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht zum Dienstag am Harpener Hellweg in Bochum. Eine schwer verletzte Person wurde dort aufgefunden.

Bochum. Die Polizei Bochum war in der Nacht zu Dienstag im Einsatz. Ein am Kopf verletzter Mann wurde aufgefunden, eine Mordkommission ermittelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Polizei findet schwer verletzten Mann in Wohnung

Bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zum Dienstag fand die Polizei Bochum einen schwer am Kopf verletzten Mann in einer Wohnung am Harpener Hellweg. Ein der Tat dringend verdächtiger Mann wurde festgenommen, eine Mordkommission ermittelt.

Polizei Bochum nimmt Verdächtigen fest

Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei waren in der Nacht zum Dienstag um 2.35 Uhr am Harpener Hellweg 162 im Einsatz. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses fanden Polizisten einen schwer verletzten Mann vor. Dieser musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Derzeit ist nicht bekannt, was in der Wohnung passiert ist. Nach Informationen eines Polizeireporters soll der Mann mit einem Messer im Gesicht verletzt worden sein. Die Polizei bestätigte das am Morgen nicht. Sie berichtete aber von Kopfverletzungen und dass ein Verdächtiger festgenommen worden sei.

Weitere Details zu dem Einsatz will die Polizei erst nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft mitteilen. Diese hat eine Mordkommission eingesetzt.