Bochum: Polizei fesselt Exhibitionisten nach Beißattacke

Bochum. In der Bochumer Innenstadt ist ein Exhibitionist von der Polizei gefesselt worden. Er hatte sich heftig gewehrt. Er kam ins Gewahrsam.

Erneut hatte die Polizei in Bochum einen Einsatz wegen Exhibitionismus.

Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte den Angaben zufolge am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Massenbergstraße „öffentlich sichtbar sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen“, heißt es. Als der 43-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, wehrte er sich stark und versuchte unter anderem, die Beamten zu beißen.

Tatverdächtiger hatte eine Einhandmesser dabei

Erst mit weiteren Polizeikräften konnte der Mann gefesselt werden. Er hatte ein Einhandmesser dabei. Mit richterlichem Beschluss verbrachte er die nächsten Stunden dann doch im Gewahrsam. Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt.

Erst am Dienstag war ein unbekannter Exhibitionist auf einem Spielplatz an der Beisingstraße in Riemke aufgefallen. Er flüchtete.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum