Bochum: Polizei fasst zwei Männer nach Metalldiebstahl

Bochum-Wattenscheid. Zwei Männer sind bei einem Metalldiebstahl erwischt worden. Die Polizei nahm sie fest. Ihr Fahrzeug waren bereits voll beladen.

Die Polizei hat am Sonntag auf einer Baustelle an der Steinhausstraße in Bochum-Wattenscheid zwei mutmaßliche Altmetall-Diebe festgenommen.

Zeugen hatten die beiden Männer (20, 34) auf dem Gelände gesehen und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr versuchten die Tatverdächtigen wegzurennen, schafften dies aber nicht.

Beide Tatverdächtigen waren alkoholisiert

Da das Auto der Männer mit Baustellenmaterial, hauptsächlich Altmetall, vollgepackt war, wurden sie vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, so die Polizei.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille bei dem 20-Jährigen sowie 1,8 Promille bei dem 34-Jährigen. Er kommt aus Gelsenkirchen, der andere hat keinen festen Wohnsitz.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt.

