Bochum: Polizei fahndet nach zwei dreisten Handydieben

Bochum. Zwei Fahndungsfotos sind jetzt mit richterlichem Beschluss freigegeben worden. Die Handys wurden im Ruhrpark-Einkaufszentrum gestohlen.

Nach einem Diebstahl im Bochumer Ruhrpark-Einkaufszentrum veröffentlicht die Polizei jetzt mit richterlichem Beschluss Fahndungsfotos und fragt: Wer kennt diese beiden Männer? Sie stehen im dringenden Verdacht, zwei hochwertige I-Phones aus der Verankerung am Verkaufstresen gerissen zu haben und darauf aus dem Telekom-Shop geflüchtet zu sein. Doch die Überwachungskamera hat beide bei ihrer Tat gefilmt.

Dies ist ein Tatverdächtiger, aufgenommen von der Überwachungskamera im Mobilfunkgeschäft. Foto: Polizei Bochum

Dieses Bild soll den anderen Tatverdächtigen zeigen. Foto: Polizei Bochum

Die beiden abgebildeten Männer stehen im dringenden Tatverdacht, am 22. Juni 2023 gegen 18.25 Uhr in einem Mobilfunk-Geschäft (Am Einkaufszentrum 1) zwei Smartphones aus der Halterung gerissen zu haben; anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

