Bochum: Polizei fahndet nach Fahrraddieb – Zeugen gesucht

Die Polizei Bochum fahndet nach diesem jungen Mann, der am 23. August 2020 auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Wittener Straße dieses Damenrad gestohlen haben soll.

Bochum. Durch ein Foto hofft die Polizei Bochum, einen Fahrraddieb ausfindig zu machen. Es werden Zeugen gesucht. Der Fall liegt aber schon etwas zurück.

Nach einem Fahrraddiebstahl im August 2020 fahndet die Polizei Bochum nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Der Unbekannte wird verdächtigt, am 23. August 2020 gegen 14.50 Uhr ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Gudereit auf dem Parkplatz des Fitnessstudios an der Wittener Straße entwendet zu haben. Mit richterlichem Beschluss ist das Foto des Tatverdächtigen nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Daher fragt die PolizeiBochum: Wer kennt den abgebildeten Mann? Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter Tel. 0234/ 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.