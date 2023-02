Bochum: Polizei fahndet mit Fotos nach Parfüm-Dieben

Bochum. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Bochum nach mehreren Männern. Sie sollen teure Parfümflaschen gestohlen haben.

Die Polizei Bochum fahndet nach drei Männern, die in der Parfümerie Pieper teures Parfüm gestohlen haben sollen. Der Vorfall, um den es geht, liegt bereits mehr als sieben Monate zurück: Am 25. Juni 2022 sollen die drei jungen Männer gegen 10.45 Uhr die Verkäuferin des Ladens an der Kortumstraße 60 in ein Gespräch verwickelt haben, „um dann unvermittelt mit mehreren Parfümflaschen aus dem Geschäft zu flüchten“.

Jetzt hat ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung gestattet – heißt: Weil die Ermittlungen und andere Maßnahmen nicht zu den Tätern geführt haben, durfte die Polizei nun Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlichen. „Wer kennt diese Männer?“, fragen die Ermittler.

Fahndung in Bochum: Polizei sucht drei mutmaßliche Ladendiebe

Einer der Gesuchten: Dieser Mann soll mit zwei Komplizen teure Düfte aus der Parfümerie Pieper gestohlen haben. Foto: Polizei Bochum

Das zweite Foto aus der Überwachungskamera: Die drei jungen Männer in der Parfümerie. Foto: Polizei Bochum

Parfüm-Diebstahl bei „Pieper“ – Hinweise auf Täter gesucht

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben: Etwa 15 bis 18 Jahre alt und „bis ca. 175 cm“ groß.

Das Regionalkommissiariat (KK31) bittet um Hinweise auf die mutmaßlichen Ladendiebe: 0234/909-8105 (außerhalb der Geschäftszeiten: -4441). (red)

