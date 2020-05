Bochum: Polizei fahndet mit Foto nach Fahrraddieb

Bochum Die Kripo Bochum sucht einen Mann, der mit Gewalt auf ein Grundstück eindrang und ein Fahrrad stahl. Es gibt ein Foto, das ihn bei der Tat zeigt.

Mit dem Bild einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Bochum nach einem Fahrraddieb.

Wie die Polizei am Freitag (15. Mai) mitteilte, wurde der Diebstahl bereits in der Nacht des 28. Februar begangen, ein Freitag. Um 2.20 Uhr öffnete ein Mann an der Ostermannstraße nahe Schillerschule mit Gewalt ein elektronisches Tor am Hof eines Wohngrundstücks. Dort ergriff er ein Fahrrad, hob es über das Tor und flüchtete mit seiner Beute.

Richter gab das Foto erst jetzt zur Veröffentlichung frei

Eine Kamera hat den Täter dabei gefilmt. Die Aufnahmen sind jetzt mit richterlichem Beschluss für die Veröffentlichung freigegeben worden. Das war aus Datenschutzgründen bisher nicht erlaubt, erst musste ohne Bild ermittelt werden.

Nach Fahrraddiebstahl: Wer kennt diesen Mann? Die Kripo Bochum fahndet nach dem Fahrraddieb. Foto: Polizei Bochum

Das Kriminalkommissariat 32 bittet um Hinweise: 0234 / 909 8210.