Die Polizei hat einen Mann ermittelt, der im Verdacht steht, eine Bierdose auf eine Polizistin geworfen zu haben. Die Beamtin wurde dabei am Kopf verletzt.

Bochum. Im Vorfeld des Fußballspiels VfL gegen Magdeburg wurde eine Polizeibeamtin durch eine Dose verletzt. Die Polizei hat jetzt den Werfer ermittelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Polizei ermittelt Dosenwerfer mit Videoaufzeichnung

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung Ende der letzten Woche hat die Polizei nun einen Mann ermittelt, der dringend tatverdächtig ist, am 4. Mai 2019 (Samstag) vor dem Risikospiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Magdeburg eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Noch vor dem Anpfiff des Spiels wurde eine Beamtin (24) der Bereitschaftspolizei auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Bochum erheblich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, warf der Mann gegen 13.45 Uhr aus einer Magdeburger Fangruppe heraus eine zur Hälfte gefüllte Bierdose gezielt und kraftvoll in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Dieses Wurfgeschoss traf die Polizistin am Kopf. Wenig später wurde bei der über Übelkeit und Kopfschmerzen klagenden Beamtin eine Schädelprellung diagnostiziert.

Ermittlungen der Kripo dauern an

Bei der Auswertung der Videoaufnahmen war es gelungen, den Dosenwerfer aus der Magdeburger Fangruppierung zu identifizieren. Nach der erfolgreich verlaufenden Öffentlichkeitsfahndung stehen nun auch dessen Personalien fest. Es handelt sich um einen 37 Jahre alten Mann, der in der Nähe von Magdeburg lebt. Die Ermittlungen gegen die polizeibekannte Person dauern im Bochumer Kriminalkommissariat 31 weiter an.