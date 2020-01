Bochum. Der Sänger Kai Degenhardt gehört zu den kritischen Stimmen in Deutschland. Jetzt gastiert der Polit-Liedermacher im Kulturrat in Bochum.

Bochum: Politischer Liedermacher Kai Degenhart im Kulturrat

Kai Degenhardt gastiert mit einem Solo-Auftritt im Kulturrat Lothringen in Bochum. Der 55-Jährige gilt als politischer Liedermacher in dem Sinne, dass er mit einer klaren antifaschistischen Haltung antritt und immer auch das konkret Gesellschaftliche in seine Text mit einbezieht. Kein Wunder, als Sohn des Barden Franz-Josef Degenhardt (1931-2011), der das politische Lied in Deutschland in den 1960er und 70er Jahren entscheidend prägte.

Geboren 1964, arbeitete Kai Degenhardt mit seinem Vater über 20 Jahre als Arrangeur und Gitarrist zusammen und hat seit 1987 auf all seinen Alben und Tourneen mitgewirkt. Seit 1997 veröffentlichte Degenhardt jun. sechs eigene CDs, die aktuelle „Auf anderen Routen“ erschien im September 2018 und wurde zur „CD des Monats der Liederbestenliste“ gewählt.

Für Kai Degenhardt ist das linke politische Lied gerade heute, in Zeiten des europaweiten Aufmarschs rechter Parteien und Bewegungen, wichtig. Er versteht seine Texte als Mittel zur Rettung bürgerlicher Herrschaft, die in der Krise existenziell bedeutsam sind.

Info & Karten

Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, Kulturrat, Lothringer Straße 36c., Abendkasse: 107erm. 8 Euro, VVK 0234/862012