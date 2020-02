Den Zustand zweier Kinderspielplätze kritisieren SPD- und CDU-Fraktion im Bezirk Mitte. Der Spielplatz In der Voßbank / In der Röttgersbank ist aufwändig instandgesetzt worden. Indes, so die SPD, sei der Zugang nicht barrierearm. Die CDU-Fraktion drängt auf notwendige Reparaturen am Spielplatz im Stadtpark.

Für die CDU in der Bezirksvertretung Mitte weist Susanne Dewender darauf hin, dass der Spielplatz im Stadtpark dringend saniert werden müsse. „Er erfreut sich wegen seiner exponierten Lage ganzjährig großen Zuspruchs und ist infolge starker Frequentierung offenbar einer verstärkten Abnutzung ausgesetzt. Die Seilwinde ist defekt, das Balancier-Seil ausgeleiert und weitere Geräte wie Wippe und Kletterseile erscheinen deutlich überholungsbedürftig.“

CDU: Wasserspielplatz nicht immer nutzbar

Anwohner und Besucher hätten laut CDU zudem berichtet, dass in der letzten Saison der Bereich des Wasserspielplatzes nur unregelmäßig genutzt werden konnte. „In der Gesamtschau ist das ein Zustand, der abhilfebedürftig erscheint. Der beliebte Spielplatz sollte ab dem kommenden Frühjahr uneingeschränkt nutzbar sein.“

Die Fraktion drängt auf Instandsetzung der defekten Spielgeräte und fragt, wann eine Generalüberholung des Spielplatzes geplant sei. Gibt es für den Stadtbezirk Bochum-Mitte eine Art Prioritätenliste für die Reihenfolge von beabsichtigten Maßnahmen der Sanierung von Spielplätzen?

Die Bordsteine an den Zugängen zum Spielplatz In der Voßbank / In der Röttgersbank sollen abgesenkt werden. Eine Gefahr für Kinder an den Straßen, worauf die SPD hinweist, sieht die Stadt nicht. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

SPD: Zugänge sollen barrierearm werden

Fast 20.000 Euro sind in den Spielplatz In der Voßbank/In der Röttgersbank in den vergangenen drei Jahren investiert worden. Dafür gibt’s Lob von der SPD-Fraktion im Bezirk Mitte: „Der Spielplatz erscheint heute in einem ansprechenderen und attraktiveren Zustand“, so Christiane Laschinski für ihre Fraktion. Kritik indes gibt es an den Zugängen: Diese seien nicht barrierearm, hohe Bordsteinkanten erschwerten Familien und Kindern den Zugang zum Spielplatzgelände. Außerdem halte die SPD die Zugänge von den Straßen aus für unübersichtlich.

Das Tiefbauamt sichert jetzt zu: Eine Absenkung der Bordsteine sei vorgesehen. Wegen der Drängelgitter werde dies aber ohne den Einbau von taktilen Elementen für Sehbehinderte (Rillen- und Noppenplatten) erfolgen.

Bochum Kinder gestalten ihren Spielplatz mit Bevor die Stadt Spielplätze umbauen und modernisieren lässt, gibt es in jedem Einzelfall Bürgerbeteiligungen. Die Kinder und Eltern werden nach ihren Wünschen für den Spielplatz in ihrer Nachbarschaft befragt. Es sei denn, es muss lediglich ein Spielgerät ausgetauscht werden. Die Bezirksvertretung Mitte hält in ihrem Budget alljährlich Beträge für die Spielplatzgestaltung bereit.

Zudem fragt die Fraktion an, ob auf den Straßen „In der Voßbank“ und „In der Röttgersbank“ in Höhe der Zugänge zum Kinderspiel- und Bolzplatz Hinweisschilder für den Straßenverkehr aufgestellt werden könnten. Dies lehnt das Tiefbauamt ab: Schilder mit dem Zeichen „Kinder“ würden nur aufgestellt, wo Gefahrenstellen nicht rechtzeitig erkannt werden können. Der Spielplatz hat Zugänge zu den Wohnstraßen, wo jeweils Tempo 30 herrscht, die mit Schranken abgesichert sind.