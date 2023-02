Bochum: „Pokémon Go“-Meisterschaften im Ruhrcongress

Die regionale „Pokémon Go“-Meisterschaften kommen nach Bochum. Auf die Spieler warten Preisgeld und ein Platz bei der Weltmeisterschaft.

Die regionalen „Pokémon Go“-Meisterschaften finden an diesem Wochenende im Bochumer Ruhrcongress statt. An diesem Wochenende, 25. und 26. Februar, messen sich dort die Spielerinnen und Spieler miteinander und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 3000 Euro.

Für die Spielerinnen und Spieler geht es in dem regionalen Turnier der europäischen Region nicht nur um das Preisgeld, sondern auch um eine mögliche Teilnahme an der offiziellen „Pokémon Go“-Weltmeisterschaft. Bis Samstag um sieben Uhr in der Früh können sich Interessierte noch für das Turnier in Bochum anmelden.

Spiel kam 2016 auf den Markt

Für eine Teilnahme brauchen die „Pokémon-Trainer“ einen eigenes „Pokémon Go“-Konto inklusive aufgestelltem Team, eine weiße Weste beim „Play! Pokémon Programm“ und sie müssen sich an die geltenden Corona-Regelungen für Pokémon-Veranstaltungen halten. Bochum ist neben Stuttgart die zweite Stadt in Deutschland, in der ein regionales Turnier der Meisterschaft ausgetragen wird.

2016 kam „Pokémon Go“ auf den Markt und eroberte sehr schnell die deutschen Smartphones. Spielerinnen und Spieler aus aller Welt gingen auf der Jagd nach den bekannten bunten Monstern auf die Straßen, um sie dort virtuell zu sammeln.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum