Bochum: Planetarium präsentiert Sternenhimmel vor 700 Jahren

Bochum. Das Bochumer Planetarium wirft einen Blick zurück in die Vergangenheit. Zum 700. Stadtgeburtstag Bochums wird der Sternenhimmel von 1321 gezeigt.

Das Planetarium, Castroper Straße 67, lädt am Donnerstag, 29. Juli, um 20 Uhr zu einer besonderen Sternenführung ein: Mit einer Zeitmaschine geht die Reise sieben himmlische Jahrhunderte in die Vergangenheit. Anlass ist der 700-jährige Stadtgeburtstag Bochums.

Bochumer Planetarium blickt auf 700 Jahre Bochum

Graf Engelbert II. und die Bochumer des Jahres 1321 sahen mehr Sterne als wir Heutigen – störendes Stadtlicht gab es so gut wie nicht. Was erblickten die Menschen am Himmel in der Nacht jenes 8. Juni 1321, das als Datum der Stadtgründung gilt? Darüber klärt das Planetarium auf seine historischen Erkundungstour auf.

Das Publikum erfährt dabei nicht nur viel über den Himmel vor 700 Jahren, sondern auch über heutige astronomische Bezüge.

Karten (9,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro) unter www.planetarium-bochum.de oder 0221/280214.

