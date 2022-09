Bochum: Pkw und Krad kollidieren beim Abbiegen – Krankenhaus

Mut einem Rettungswagen wurden die beiden Verletzten in ein Bochumer Krankenhaus gebracht.

Bochum. Beim Abbiegen ist eine 63-jährige Autofahrerin in Bochum mit einem Motorrad zusammengestoßen. Dessen Fahrer und die Frau kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall mit einem Motorrad und einem Pkw in Bochum sind zwei Menschen verletzt worden.

Laut Polizei befuhr am vorigen Freitag gegen 20.20 Uhr eine 63-jährige Bochumerin mit ihren Auto die Prinz-Regent-Straße. In Höhe der Hausnummer 70 wollte sie nach links in Richtung Springorumallee abbiegen.

Kradfahrer überholte Autofahrerin aus Bochum beim Linksabbiegen

Von hinten überholte sie ein 18-jähriger Mann auf der linken Fahrzeugseite mit seinem Krad. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Die Frau und der Kradfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

