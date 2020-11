Bochum: Pkw kracht nach Kollision mit Motorrad ins Gleisbett

Bochum. Nach einer Kollision mit einem Motorrad in Bochum ist ein Auto ins Gleisbett der Straßenbahn gekracht. Der Kradfahrer wurde verletzt.

Nach einer Kollision mit einem Motorrad ist ein Auto in Bochum-Hofstede ins Gleisbett der Straßenbahnlinie 306 gekracht. Der Fahrer des Motorrades (32) wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der Dorstener Straße. Der 32-Jährige aus Herner war dort auf der rechten Fahrspur in Richtung Herne unterwegs. Etwa in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Hordeler Straße kam es zu einer Kollision mit einem links neben ihm fahrenden Autofahrer, ein 39-jähriger Bochumer.

Auto des Bochumers wurde abgeschleppt

Der Motorradfahrer stürzte und rutschte über die Straße, der Autofahrer krachte ins Gleisbett, wo er nach circa 80 Metern zum Stehen kam. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wollte nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst selbstständig zum Arzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

