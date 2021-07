Bochum: Pkw bringt Radfahrer (19) zu Fall - Unfallflucht

Bochum. Ein Fahrradfahrer (19) ist in Bochum von einem Autofahrer angefahren worden. Dieser flüchtete. Die Polizei sucht ihn jetzt öffentlich.

Nach einem Fahrrad-Sturz sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Wie sie am Freitag mitteilte, ereignete sich die Unfallflucht bereits am 11. Juni gegen 18.45 Uhr. Ein 19-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Wasserstraße in Richtung Universitätsstraße. In Höhe der Velsstraße wurde er von einem Pkw überholt.

Kleinwagen fuhr nach Unfall einfach weiter, ohne sich zu kümmern

Dabei touchierte dieser das Fahrrad, wodurch der 19-Jährige zu Fall kam und verletzt wurde.

Der Pkw, ein Kleinwagen mit hellblauer Lackierung, fuhr einfach weiter, ohne sich zu kümmern. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909 5231 um Zeugenhinweise.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum