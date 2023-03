Bochum: Pianist Kit Armstrong gleich fünfmal im Musikforum

Pianist Kit Armstrong ist bei fünf Konzerten an zwei Tagen in Bochum zu Gast.

Bochum. Einmal quer durch die Musikgeschichte reist der gefeierte Musiker beim Klavierfestival Ruhr. Fünf Konzerte an zwei Tagen: Das gab es noch nie.

Ein solches Unterfangen hat es in der langjährigen Geschichte des Klavierfestivals Ruhr noch nicht gegeben: Nicht weniger als die komplette Musikgeschichte, aufgeteilt in fünf Kapiteln, nimmt sich der amerikanische Star-Pianist Kit Armstrong am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, im Anneliese-Brost-Musikforum (Marienplatz 1) in Bochum vor.

Star-Pianist Kit Armstrong mit fünf Konzerten in Bochum

Bei fünf Konzerten unternimmt der 30-jährige Musiker gemeinsam mit dem Publikum eine spannende Entdeckungsreise: von dem „Goldenen Zeitalter“ ab 1520 bis zu modernen Stücken unserer Tage. „Armstrong ist ein brillanter Pianist und dazu ein neugieriger Mensch“, sagt der scheidende Intendant Prof. Franz Xaver Ohnesorg. „Auf diese Konzertreihe kann man wirklich gespannt sein.“

Der ambitionierte Reigen beginnt am Samstag, 11. März, um 15.30 Uhr mit einer Einführung. Um 17 Uhr folgt der erste Teil mit Werken etwa von Thomas Thallis und Jan Pieterszoon Sweelinck aus der Zeit der englischen Reformation. Die barocke Blüte erkundet Armstrong ab 20 Uhr mit Stücken von Bach, Händel und John Bull.

Vom Zeitalter der Aufklärung bis in die Gegenwart

Tags drauf widmet sich Armstrong bereits ab 11 Uhr dem Zeitalter der Aufklärung: Haydn, Mozart und Beethoven stehen im Mittelpunkt. Um die „Visionen“ von Komponisten wie Franz Liszt und Claude Debussy geht es ab 17 Uhr. Zum krönenden Abschluss sind ab 20 Uhr Werke ab 1920 an der Reihe: etwa von Rachmaninow und George Gershwin. Auch ein Stück aus Kit Armstrongs eigener Feder wird dann erklingen.

Bereits zum 19. Mal ist Kit Armstrong beim Klavierfestival Ruhr zu Gast. Offiziell beginnt die Spielzeit am 24. April und wird unter anderem Pianisten wie Sir András Schiff, Igor Levit und Lahav Shani nach Bochum führen. (sw)

Karten (35, erm. 25 Euro pro Konzert): 0201 89 66 866 und klavierfestival.de

