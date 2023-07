Bochum: Pedelecfahrer (63) bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer (15) ist ein Pedelecfahrer (63) in Bochum schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Ein Pedelecfahrer (63) hat sich am Mittwochnachmittag in Bochum bei einem Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer (15) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Rollerfahrer aus Witten gegen 17 Uhr auf der Industriestraße und wollte in Höhe der Hausnummer 44 nach links in die Frenkingstraße abbiegen. Dabei sei er mit dem von links kommenden Pedelecfahrer kollidiert.

Der Bochumer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

