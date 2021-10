Bochum: Pedelec-Fahrer (71) stürzt und verletzt sich schwer

Ein 71-jähriger Dortmunder hat auf der Kortumstraße in Bochum die Kontrolle über sein Pedelec verloren und ist gestürzt.

Bochum. Ein Radfahrer (71) hat in Bochum die Kontrolle über sein Pedelec verloren und ist gestürzt. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Radfahrer (71) aus Dortmund hat am Sonntagnachmittag auf der Kortumstraße beim Abbiegen in die Bongardstraße die Kontrolle über sein Pedelec verloren und ist schwer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16 Uhr in Richtung Nordring unterwegs, als er beim Linksabbiegen mit dem Vorderrad gegen eine Fahrbahnkante stieß und die Kontrolle verlor.

Anschließend sei er gegen den Sockel eines Bauzaunes gestoßen und hingefallen. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

