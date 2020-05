Bochum: Pedelec-Fahrer (59) bei Unfall schwer verletzt

Bochum. Ein 59-jähriger Mann ist am Sonntag mit seinem Pedelec schwer gestürzt. Er muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Ein 59-jähriger Bochumer ist am Sonntag, 3. Mai, gegen 16 Uhr, bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann aus bislang noch nicht geklärten Grünen im Bereich Am Krähenocken/Bauklohstraße in Hiltrop mit seinem Pedelec zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfallhergang ist noch unklar

Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar. Das Verkehrskommissariat 1 der Bochumer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234/ 909-52 10 um Zeugenhinweise.

Weitere Berichte aus Bochum lesen Sie hier.