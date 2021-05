Bochum: Pedelec-Fahrer (31) stürzt und verletzt sich schwer

Ein Rettungswagen (Symbolbild) musste den Verletzten in ein Krankenhaus bringen.

Bochum. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist ein Pedelec-Fahrer (31) auf der Erzbahntrasse in Hamme gestürzt. Ein Rettungswagen musste ausrücken.

Bei einem schweren Sturz auf der Erzbahntrasse in Bochum-Hamme ist ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt worden. Der Pedelec-Fahrer aus Herne war an Christi Himmelfahrt (13. Mai) gegen 18 Uhr auf der Trasse unterwegs. Plötzlich, so die Polizei, sei er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Porschestraße gestürzt. Dabei zog sich der 31-Jährige schwere Verletzungen zu.

Rettungswagen war vor Ort

Ein Rettungswagenteam brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus, wo er weiter behandelt wurde. Den Schaden am Pedelec schätzen die Beamten auf 300 Euro.

