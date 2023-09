Bochum: Pedale verwechselt – Beifahrerin schwer verletzt

Mit einem Rettungswagen wurden die Beifahrerin in ein Bochumer Krankenhaus gebracht.

Bochum. Weil sie Bremse und Gas verwechselt hatte, fuhr eine Autofahrerin in Bochum vor einem Baum. Ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Bei einem Parkunfall in Bochum ist eine 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, rangierte die Fahrerin des Pkw, eine 70-Jährige aus Bochum, am Montag in einer Parklücke an der Harpener Straße. Dabei verwechselte sie nach eigener Aussage Gas und Bremse und fuhr frontal gegen einen Baum.

Beifahrerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Sie selbst blieb unverletzt. Ihre Mitfahrerin musste allerdings ins Krankenhaus gebracht werden.

