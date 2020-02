Bochum: Party-Clubheim verwüstet - Video zeigt die Gewalt

Auch drei Tage nach der hemmungslosen Verwüstung eines Vereinsheim während einer Party zum 16. Geburtstag einer Schülerin aus Bochum sind die Täter nicht ermittelt. Der WAZ liegen jetzt Videos vor, die von Gästen der Party per Handy gedreht worden sind.

Die Szene zeigen, wie unbekannte jungen Männer im Clubheim von Blau-Weiß-Grümerbaum am Samstagabend in Harpen in einer Mischung aus wildem Spaß und Zerstörungswut das Mobiliar zerlegen. Stühle fliegen durch den Raum, Gegenstände werden auf und über die Theke geschleudert. Wie die Vandalen führen sie sich auf.

Eine junge Frau unter den 50 Gästen soll angesichts der Gewaltbereitschaft der Täter sogar kurzzeitig in Ohnmacht gefallen sein. Die Gäste und das Geburtstagskind wurden auch erheblich bestohlen.

Silberfarbener Corsa soll mit Tätern nach der Tat geflüchtet sein

Wie die WAZ erfuhr, soll nach der Verwüstung ein silberfarbener Opel-Corsa an der Straße „Am Nordbad“ einige der flüchtenden Täter aufgenommen haben und weggefahren sein. Das haben zwei weibliche Gäste gesehen.

Der Überfall in Harpen hat landesweit Schlagzeilen in zahlreichen Medien gemacht. Ein Tatmotiv ist der Polizei weiter nicht bekannt. Sie hat wegen der Besonderheit dieses Angriffs zusätzliches Personal auf den Fall angesetzt.

Kripo Bochum bittet um Hinweise

Die sechs bis zehn Täter sollen Tatzeugen zufolge „Südländer“ sein und 17 bis 18 Jahre alt sein. Zwei der jungen Männer sollen die Vornamen Fadil bzw. Ibo haben. Die Kripo bittet um Hinweise zu den Tätern: 0234/909 8205 oder -4441 (Kriminalwache).