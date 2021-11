Bochum: Parkhaus P1 während des Weihnachtsgeschäfts geöffnet

So sieht es im bereits sanierten Teil des Parkhauses P1 am Husemannplatz in der Innenstadt von Bochum aus.

Bochum. Zur Hälfte bereits saniert ist das Parkhaus P1 in der Innenstadt von Bochum am Husemannplatz. Während des Weihnachtsgeschäfts wird es geöffnet.

Die Bochum Wirtschaftsentwicklung wird am Montag (8. November) das Parkhaus P1 am Husemannplatz in der Innenstadt von Bochum wieder komplett für ihre Parkkundinnen und -kunden öffnen. Damit stehen die fast 500 Stellplätze für das Weihnachtsgeschäft 2021 zur Verfügung.

Hälfte des Parkhauses ist bereits saniert

Seit Januar läuft die Sanierung der Parkgarage aus den 60er-Jahren. Seitdem wurde die Hälfte des Parkhauses umfangreich saniert und die Technik in diesem Teil der Parkgarage auf einen neuen Stand gebracht.

Die dritte große Sanierungsmaßnahme nach dem Parkhaus P2 (Dr.-Ruer-Platz) und dem P5 (Brückstraße) wird voraussichtlich am 9. Januar kommenden Jahres fortgesetzt. „Dann nehmen wir uns die andere Hälfte des P1 vor. So ist gewährleistet, dass von Januar 2022 an immerhin die Hälfte der Parkplätze zur Verfügung steht“, sagt Michael Blech, technischer Leiter des Parkhausbetriebs bei der Bochum Wirtschaftsentwicklung.

Sanierung wird im Januar fortgesetzt

Die Sanierung des Parkhauses P1 wird voraussichtlich bis Ende Oktober 2022 erfolgen. Für die Zeit der Sommerferien 2022 ist eine komplette Schließung des Hauses geplant, um die sogenannte Spindel, die die einzelnen Parkebenen miteinander verbindet, zu sanieren.

Während des jetzt abgeschlossenen ersten Bauabschnitts erfolgten auch vorbereitende Arbeiten zur Anbindung des neuen Parkhauses Viktoria Karree an das P1 Husemannplatz.

Mehr Infos zur Baumaßnahme P1 Husemannplatz und zum gesamten Sanierung unter: www.parken-in-bochum.de

