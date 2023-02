Bochum: Parfüm-Kette „David Walker“ kommt zur Kortumstraße

Bochum. Im leerstehenden Ladenlokal an der Ecke Kortumstraße/Huestraße tut sich was. Die Bochumer Innenstadt bekommt bald noch eine weitere Parfümerie.

Makler Stephan Lahme hat es vor Kurzem schon angekündigt, jetzt tut sich was im leerstehenden Ladenlokal an der Ecke Kortumstraße/Huestraße: Die Parfümerie „David Walker“ öffnet demnächst dort ihre erste Filiale in Bochum. Inzwischen hängt der grün-goldene Schriftzug der Kette am Geschäft.

Ein Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt, die Schaufensterscheiben sind noch mit Papier zugeklebt. „David Walker“ ist eine Kette mit wirtschaftlichen Wurzeln in der Türkei, Firmensitz in Deutschland ist Essen. Dort betreibt sie seit 2021 auf der Limbecker Straße eine Filiale. Zuletzt war in dem Ladenlokal an der Kortumstraße 64/Ecke Huestraße ein Süßigkeiten-Geschäft. Die Gründe für dessen Schließung: unbekannt.

„David Walker“: Eine weitere Parfümerie für die Kortumstraße

In der Bochumer Innenstadt steigt mit der Neuansiedlung die Parfümerie-Dichte. Direkt gegenüber der „David Walker“-Niederlassung findet sich die Stadtparfümerie Pieper, einige Hundert Meter die Kortumstraße hinunter ist Douglas.

Schräg gegenüber dem Eck-Geschäft steht unterdessen auch eine Neubesetzung an: Nach der Schließung der „Nordsee“-Filiale soll im März die niederländische Fritten-Kette Bram’s an der Kortumstraße 55 einziehen. >>> Lesen Sie auch: Nordsee-Nachfolger in der Innenstadt von Bochum steht fest (ska)

