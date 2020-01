Bochum. Ein Ehepaar aus Gelsenkirchen steht wegen Amphetamin-Handel in großem Stil in Bochum vor Gericht. Die zwei sollen alles selbst hergestellt haben.

Bochum: Paar aus Gelsenkirchen wegen Drogenhandels angeklagt

In großem Stil soll ein Ehepaar in seiner Wohnung selbstständig Amphetamin hergestellt und mit beträchtlichem Gewinn verkauft haben, auch an 17-Jährige. Sie stehen seit Freitag vor dem Landgericht Bochum. Ihnen droht eine lange Gefängnisstrafe.

Schon jetzt sitzen der 36-jährige Mann und seine 43-jährige Ehefrau in Haft: sie in U-Haft, er in Strafhaft wegen einer anderen Sache.

Ab Sommer 2017, so der Anklagevorwurf, soll der Angeklagte regelmäßig mit einem Auto in die Niederlande gefahren sein und meist einen Liter, manchmal auch zwei Liter Amphetamin-Öl gekauft haben. Für rund 1400 Euro pro Liter. Dieses Öl – so der Vorwurf – schmuggelte er zur ehelichen Wohnung im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck, wo er zusammen mit seiner Frau verkaufsfähiges Amphetamin herstellte. Dazu benutzten sie Methanol und Streckmittel.

Amphetamin-Öl wurde in PET-Flaschen geschmuggelt

Aus einem Liter Öl sollen im Schnitt vier Kilo verkaufsfähiges Amphetamin gewonnen worden sein, das für 5600 Euro veräußert wurde. Insgesamt geht es um mehr als 20 Liter Öl. In PET-Flaschen soll es im Auto transportiert worden sein.

Ebenso wurde laut Anklage Marihuana aus Holland eingeschmuggelt, dass auch in Bochum verkauft wurde. Der Gesamtumsatz soll bei 119.000 Euro liegen.

Mit gefälschten Zahlungskarten IPhone zu kaufen versucht

Bei der Wohnungsdurchsuchung im vergangenen Sommer wurde auch ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und eine PTB-Waffe (Reizstoff-, Schreckschuss- oder Signalwaffe) gefunden. Das könnte eine Strafe weiter verschärfen. Zudem wurden Ecstasy-Pillen, Methanol-Kanister, Schwefelsäure, Amphetaminöl, Koffein-Streckmittel und eine Feinwaage mit Amphetamin-Anhaftungen entdeckt.

Nur dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Führerschein gefahren zu sein sowie in einem Bochumer Elektronik-Handel mit gefälschten Zahlungskarten eine I-Phone zu erwerben versucht zu haben.

Appell des Richters an die angeklagte Ehefrau

Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen. Wie zu hören war, ist vom Angeklagten im Grunde wohl ein Geständnis zu erwarten. Von seiner Frau ist in dieser Frage bisher nichts bekannt. Richter Dr. Thorsten Fülber riet ihr: „Wenn Sie zocken wollen und abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, müssen Sie damit rechnen, dass wenig übrig bleibt, was zu Ihren Gunsten in die Waagschale gelegt werden könnte.“

Bis 20. Februar sind sechs weitere Sitzungen geplant.