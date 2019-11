„Walli“ kommentiert den Stadtumbau in Werne und Langendreer

Eine Nabelschau sollte es sein, eine Zwischenbilanz, beschrieb Helga Beckmann für das Stadtteilbüro die dritte Stadtteilkonferenz zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), erstmals in Werne und gleich im Erich-Brühmann-Haus. Denn das steht ja selbst auf der Liste der anstehenden Projekte im Quartier „W-LAB“, was für Werne – Langendreer/Alter Bahnhof steht. „Und in anderer, unterhaltsamer Form, auch als Dankeschön für die Aktiven in den Stadtteilen“, erklärte sie den Auftritt von Ester Münch als Putzfrau Waltraud „Walli“ Ehlert.

Zu Anfang unterstrich OB Thomas Eiskirch, der „am liebsten ganz hinten am Tisch nur Mäuschen gespielt hätte“, dass die Mitarbeit am Projekt „Soziale Stadt“ deutlich zeige, „wie die Menschen hier an ihrer Stadt hängen und sich in ihren Quartieren engagieren wollen“. Bochum habe so viele Einzelbereiche im ISEK-Rahmen wie keine andere Stadt in NRW – mit Wattenscheid, dem Westend, Hamme, der City, Dahlhausen, Laer und eben Langendreer/Werne. „Was dadurch an Mitteln in die Stadt kommt, an Möglichkeiten entstehen, wäre ohne das Programm gar nicht zu leisten.“

Nicht nur im Urlaub schön

Sehr gut besucht war auch die dritte Stadtteilkonferenz, die im Erich-Brühmann-Haus stattfand. Foto: Bastian Haumann / FFS

Planungsamtsleiter Eckart Kröck fütterte das mit Zahlen an. Der W-LAB-Einzugsbereich erfasse 20.000 Menschen, von 2016 bis ‘23 seien 31 Millionen Euro an Fördermitteln vorgesehen. „Der Start war langsam, zum Ende knubbelt es sich. Bisher sind 22,2 Millionen geflossen“, deshalb diene diese Stadtteilkonferenz auch dazu, „das Feuer weiter lodern zu lassen“.

Denn, beschrieb er mit einem ungewöhnlichen Bild, „es muss schließlich zu Hause für die Menschen schön sein, nicht nur für 14 Tage im Jahr auf Mallorca“.

Helga Beckmann zählte für das Stadtteilbüro im inzwischen dritten ISEK-Jahr weiter auf: Elf Mal tagte die Jury für den Stadtteil-Verfügungsfonds, 42 Projekte wurden jeweils mit 250 bis knapp 14.000 Euro gefördert, allein beim Fassadenprogramm gab es 265 Beratungen, 95 Anträge, 59 wurden fertig – spontaner Beifall im vollen Saal.

Verkehrsberuhigung am Alten Bahnhof

Dann übernahm „Walli“ das Mikro und brachte es auf den Punkt: „Der Bochumer ist ja von Haus aus ein Meckerkopp. Der hat das Meckergen.“ Denn statt irgendwann zu merken, „watt et hier schön is“, komme immer nur: „Ja, vielleicht – aber“. Was den Saal zum Kichern und Amtsleiter Kröck zum beifälligen Nicken brachte.

Was Walli für die Themengruppe „Alte Bahnhofstraße“ prophezeite, „datt die sich inne Köppe kriegen“,

Bochum Markt im Dorf Der 15. Weihnachtsmarkt im Langendreerer Dorf breitet sich am Samstag, 7. Dezember, auf der Alten Bahnhofstraße zwischen Hauptstraße und Ovelacker Straße aus. Die fast 70 Standplätze sind komplett belegt. Auch hat der Nikolaus seinen Besuch angesagt. Ergänzt wird der Weihnachtsmarkt mit einem musikalischen Programm in der Christuskirche: 11 Uhr Kindergarten Arche Noah, 12 Uhr „Be Happy“-Chor von Radio Bochum, 13 Uhr Lehrer und Schüler der Musikschule Bochum-Ost, 14 Uhr Bunte Schule, 15 Uhr Chornetto, 16 Uhr Nelson Mandela Schule, 17 Uhr Unterstufenorchester der Lessingschule, außerdem, Ausstellung des Langendreerer Künstlers Jürgen Große.

bewahrheitete sich nicht, die sachliche Atmosphäre blieb, und so waren bestenfalls Trends auszumachen: Eine Mehrheit für die Ausweisung der Alten Bahnhofstraße als verkehrsberuhigte Geschäftszone mit Anwohnerstellplätzen, ein geordnetes Nebeneinander für Rad- und Kraftverkehr, und die Erhaltung des Erich-Brühmann-Hauses als Bürgerzentrum für Gruppen und Initiativen. Tatsächlich, bei allem Umfang, konnte das Programm des Abends nach zwei Stunden beendet werden.