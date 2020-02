Bochum: Organist Ludwig Kaiser gibt „Meisterkurs des Hörens“

Kantor Ludwig Kaiser gestaltet die „Meisterkurse des Hörens“ in der Melanchthonkirche in Bochum.

Bochum. Im Kulturraum Melanchthonkirche in Bochum findet ein „Meisterkurs des Hörens“ statt. Kantor Ludwig Kaiser spielt und erläutert Orgel-Musik.

Im Kulturraum Melanchthonkirche in Bochum findet ein weiterer „Meisterkurs des Hörens“ statt, geleitet vom Konzertorganisten und Komponisten Ludwig Kaiser. Unter dem Motto „Über die Lust des hörenden Eintauchens“ beginnt die Veranstaltung am morgigen Sonntag mit einer etwa einstündigen Einführung auf der Orgelempore.

Im anschließenden Konzert werden den Hörerinnen und Hörern ein Stück aus der Epoche des Barocks sowie ein Stück aus der Romantik näher gebracht. Kaiser stellt die „Toccata und Fuge d-moll“, BWV 565 von Johann-Sebastian-Bach vor, den vielleicht berühmtesten Barock-Komponistin. Dazu kommt „Pièce héroique“ von César Franck (1878), ein romantisches Musikstück.

Kunst in kirchlichen Situationen

Seit 1996 ist Ludwig Kaiser Leiter der Kantorei an der ev. Kirche und künstlerischer Leiter im „Kulturraum Melanchthonkirche“. Dort finden seit bald 25 Jahren verschiedenste Veranstaltungen statt, die eine Begegnung mit Kunst in kirchlichen Situationen ermöglichen.

Der „Meisterkurs des Hörens“ findet am Sonntag (9.) um 18 Uhr in der Melanchthonkirche, Königsallee 48, statt. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse vor Ort. Ermäßigte Karten kosten 5 Euro.