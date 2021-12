Bochum: „Oldie“ wird Vize-Meister im Eisschnelllauf

Bochum-Hofstede. Alter schützt vor Leistung nicht: Ein 67-Jähriger aus Bochum wurde jetzt Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf.

Die Energie dieses Mannes scheint unendlich zu sein: Reinhold Marsollek, Extremsportler aus Bochum, hat schon wieder einen großen sportlichen Erfolg errungen. Bei den international offenen Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf-Vierkampf in Erfurt wurde der 67-Jährige Zweiter. Und dass, obwohl der „Oldie“ noch einige Strapazen in den Knochen hatte.

Bochum: Extremsportler bejubelt nächsten Erfolg – diesmal im Eisschnelllauf

Oder vielleicht auch gerade deshalb? Denn es heißt ja auch: Wer rastet, der rostet. Und Rost ansetzen wird ein Reinhold Marsollek ziemlich sicher nie. So überrascht es auch nicht, dass er nach einem sportlich sehr anspruchsvollen Jahr zum Ende hin auf Schlittschuhen noch einmal Höchstleistungen über 500, 1500, 1000 und 3000 Meter abrufen konnte.

Der pensionierte Waldorflehrer überwand 2017 nach Operation eine aggressive Krebserkrankung der Prostata. Im Mai 2021 „erkurbelte“ er als Ehrengast seiner Schule (Rudolf-Steiner-Schule in Langendreer) beim Stadtradeln genau 1954 Kilometer. Und im vergangenen Sommer legte Marsollek in einem Monat per Trekkingrad samt Reisegitarre und 60 Kilo Gepäck insgesamt mehr als 4100 Kilometer durch Dänemark, die Faröer-Inseln und Island zurück.

Bochum: Extremsportler hat schon nächste Herausforderung im Blick

Beim Wettkampf zum Jahresabschluss bekam es Reinhold Marsollek mit starker internationaler Konkurrenz aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Norwegen und Kanada zu tun. Sein Vorteil: Er durfte seit Anfang Oktober mehrmals die Woche in der Eisschnelllaufhalle im niederländischen Enschede trainieren. Marsollek schlug sich in den Duellen auf dem Eis so gut, dass er am Ende lediglich Mircea Vranceanu, früherer rumänischer Spitzeneisschnellläufer, den Vortritt lassen musste.

Sollte sich die Corona-Lage bessern, so nimmt Reinhold Marsollek Ende Januar für Deutschland im Bayerischen Inzell an den von Berlin nach Süddeutschland verlegten Masters-Weltmeisterschaften der Sprinter über 500 und 1000 Meter teil. Auf die Weltmeisterschaften der Allrounder in Kolomna bei Moskau im Februar verzichtet der ehemalige Russischlehrer hingegen bewusst – wegen der dort aus seiner Sicht sehr unübersichtlichen Pandemie-Situation.

