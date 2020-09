Bochum: Oktober hält viele Infos über Brustkrebs bereit

An einem Modell können Frauen erlernen, wie sie nach mutmaßlichen Tumoren in der Brust suchen.

Bochum. Der Oktober ist der Brustkrebs-Monat. Auch in Bochum gibt es vielfältige Informationen. Im Zentrum: das Brustkrebszentrum in der Augusta-Klinik.

Jede achte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Aus Anlass des Weltbrustkrebstages am 1. Oktober ruft die Stadt Bochum auf, sich umfassend zu informieren und regelmäßig die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.

Der Oktober ist der „Pinktober“. Im Zeichen der Farbe Pink wird weltweit auf die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs aufmerksam gemacht. In Bochum steht dabei das Augusta-Krankenhaus an der Bergstraße im Zentrum. Hier ist das Brustkrebszentrum ebenso angesiedelt wie der 2010 gegründete Förderverein „Aktiv gegen Brustkrebs“, der Erkrankte mit vielfältigen Angeboten unterstützt: von Schminkkursen über Themenabende und Hilfen in der Familie bis zu den „Pink Ladies“, die Patientinnen und Patienten zu Terminen im Krankenhaus begleiten. Auch Sport steht auf dem Programm: Yoga oder Nordic Walking sollen die Heilungschancen fördern. Der Brustkrebs-Lauf im Stadtpark musste in diesem Jahr wegen Corona ausfallen.

Brustkrebs: Vorträge im Augusta-Krankenhaus

Im Oktober wird der Verein über folgende Themen informieren: „Gang durch das Brustzentrum bei Verdacht auf Brustkrebs – Was erwartet mich?“, „Entspannung durch Yoga – Präoperativ und während der Krebstherapien. Was bewirkt das?“, „Weiterführende Therapien: Was passiert bei Chemo-, Strahlen- und Antikörpertherapie?“ sowie „Wie wirkt sich Ausdauersport und achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung auf die Brustkrebserkrankung aus?“.

Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben. Infos gibt es unter 0234/37 98 54 95, 0176/62 10 39 52 oder per Mail an kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de.