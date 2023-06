Bochum: NRW-Innenminister Reul zu Gast beim CDU-Sommergarten

NRW-Innenminister Herbert Reul (Mitte) ging am Samstag in der Innenstadt auf Tuchfühlung.

Stadtmitte. Auf Tuchfühlung mit den Bochumern und Bochumerinnen ging NRW-Innenminister Herbert Reul. Am CDU-Sommergarten wurden auch Streitthemen besprochen.

Die CDU Bochum konnte bei ihrem Sommergarten am Kuhhirten-Denkmal am Samstag (10. Juni 2023) den NRW-Innenminister Herbert Reul begrüßen. Unter dem Motto „Bochum, aber sicher!“ diskutierte der Minister mit den Bochumerinnen und Bochumern zum Thema Innere Sicherheit. Gekommen waren auch der Bochumer Europaabgeordnete Dennis Radtke und der Bundestagsabgeordnete Michael Breilmann aus der Nachbarstadt Castrop-Rauxel sowie weitere Mandats- und Funktionsträger der Partei.

NRW-Innenminister Herbert Reul (l.) und Fee Roth, stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende diskutierten beim CDU-Sommergarten am Kuhhirten in Bochum unter dem diesjährigen Motto: „Bochum, aber sicher!“. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Der Kampf gegen die Clankriminalität, entschlossenes Vorgehen gegen Kindesmissbrauch und Null-Toleranz-Politik werden mit dem Namen von Herbert Reul stets verbunden. Der Minister brachte zudem das Polizeigesetz auf den Weg und sorgte für eine bessere Ausstattung der Polizei und für einen deutlichen Stellenzuwachs“, so die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Fee Roth.

Interessierte verfolgten die Diskussion über die Sicherheit in Bochum entspannt vom Biergarten aus. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Besucherinnen und Besucher fanden ein buntes Programm in der Innenstadt vor: von Live-Musik, Spielangeboten für Kinder und Jugendliche, einem Kinderchor über eine breite Auswahl an Speisen und Getränken bis hin zum Pop-Up Bürgercafé sowie einigen Aktionsständen für politische Gespräche. Der inhaltliche Fokus des CDU-Sommergartens lag in diesem Jahr auf den vier Themen: Europa, Haus des Wissens, Energiepreise und Sicherheit.

