Bochum-Nord: Diese Spielplätze werden 2023 umgebaut

Nord. Die Stadt Bochum investiert viel Geld in die Sanierung von Spielplätzen. Im Bezirk Nord werden Schaukeln und andere Spielgeräte erneuert.

Uralte Schaukeln mit ausgeblichenen Sitzen und teils kaputte sowie überwucherte Spielgeräte, das ist die Realität auf diversen Spielplätzen. Um Kindern wieder eine Möglichkeit auf ein Spielerlebnis zu geben, nimmt die Stadt Bochum viel Geld in die Hand. Dabei sollen auch Spielplätze in Bochum-Nord saniert werden.

Stadt Bochum investiert rund 1,2 Millionen Euro in Spielplätze

Wie auch schon in den anderen Stadtteilen, warten auch in Bochum-Nord einige Spielplätze auf eine Generalüberholung. Egal ob marode oder heruntergekommene Geräte oder eine Anpassung an moderne Standards. Dafür investiert die Stadt rund 1,2 Millionen Euro im Rahmen der „Spielleitplanung“ für die Umgestaltung und den Neuausbau der Bochumer Spielplätze.

Der Bezirk Nord erhält die dritthöchste Summe. Insgesamt stehen für die Sanierungen im Bezirk rund 114.000 Euro zu Verfügung. In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 21. März soll die Beschlussvorlage offiziell bestätigt werden.

Bochum: Neue Schaukeln, Sandkästen und Fußballtore

Am teuersten ist die Neugestaltung des Spielplatzes Castroper Hellweg. Rund 300 Kinder leben in direkter Nähe des Spielplatzes und würden von den Maßnahmen profitieren. Für 40.000 Euro soll ein neues kleines Spielgerät aufgestellt, eine Vogelnestschaukel installiert und der Tischtennisbereich erneuert werden. Dazu werden die Sitzmöglichkeiten überholt.

Auch der Spielplatz Bernsteinweg erhält frische Spielgeräte. Hier kommen ebenfalls eine Vogelnestschaukel und ein Balancier-Balken dazu. Das soll am Ende 24.500 Euro kosten und knapp 155 Kindern in der Umgebung helfen.

Drei Spielplätze im Bezirk Nord erhalten einen Umbau für jeweils 15.000 Euro. Die 276 Kinder rund um den Spielplatz Bethanienstraße bekommen ein neues Karussell, die 110 Kinder am Spielplatz Hugendiekstraße dürfen sich über einen neuen Sandkasten freuen und für die rund 260 Kinder nahe des Spielplatzes Kolpingstraße gibt es eine neue Kreuzwaage.

Im Konzept der Stadt werden aber nicht nur Spielplätze saniert, sondern auch sanierungsbedürftige Bolzplätze. So wird der Bolzplatz Händelstraße mit neuen Toren ausgestattet. Knapp 4000 Euro sollen diese dann kosten.

Bochumer Spielplätze: Umweltbilanz soll nicht belastet werden

In der Beschlussvorlage der Stadt ist auch die Umweltfreundlichkeit der Maßnahmen festgehalten. Dabei soll der Umbau der Spielgeräte die Klimabilanz nicht weiter belasten. Die Stadt schreibt dazu: „Bei der Umgestaltungen wird generell darauf geachtet, dass möglichst umwelt- und klimaschonend gebaut wird und sich der Anteil an Vegetationsflächen und Bäumen erhöht.“

