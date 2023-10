Bochum-Weitmar. Die Katholiken in Bochum trauern um Pfarrer Theo Schwens. Er starb mit 82. Schwens machte sich vor allem um eine Kirche in Weitmar verdient.

Im Alter von 82 Jahren ist am 10. Oktober Pfarrer Theo Schwens verstorben. Der Verstorbene, der in Gelsenkirchen gewohnt hat, wurde am 27. März 1941 in Bochum geboren und am 21. Dezember 1965 in Duisburg zum Priester geweiht. In Bochum machte sich Schwens vor allem um die Heimkehrer-Dankeskirche in Weitmar-Mark verdient.

Bochum nimmt Abschied von einem ganz besonderen Pfarrer

Nach seiner Priesterweihe war Theo Schwens zunächst zur Aushilfe in den Gemeinden St. Matthäus in Altena, St. Joseph in Kierspe und St. Mariä Rosenkranz in Mülheim sowie ab dem Jahr 1967 als Kaplan in der Gemeinde St. Andreas in Essen-Rüttenscheid eingesetzt. Weitere Kaplanstellen folgten von 1972 bis 1976 in Hl. Kreuz in Bochum sowie von 1976 bis 1982 in St. Stephanus in Essen-West. Im Juni 1982 ernannte ihn der Bischof von Essen als Pfarrer der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit in Gelsenkirchen.

Zehn Jahre später wechselte er nach Bochum-Weitmar und leitete als Rektoratspfarrer die Pfarrei Hl. Familie. Hier begann auch sein Engagement für die Heimkehrer-Dankeskirche und den Heimkehrerverband. Als Pfarrer im besonderen Dienst übernahm er ab August 2002 priesterliche Aufgaben zunächst in der Gemeinde Hl. Geist in Harpen und ab Herbst 2004 im Dekanat Gelsenkirchen-Buer.

Zusätzlich war er weiterhin als Seelsorger für den Heimkehrerverband tätig und engagierte sich für die Heimkehrer-Dankeskirche in Weitmar-Mark mit der in der Krypta gelegenen Gedenkstätte. Auch im Verein „Kriegsheimkehrer mahnen“, der im Jahr 2016 gegründet wurde, war er bis zuletzt Mitglied.

„Sein unnachgiebiges Bemühen um den Erhalt der Heimkehrer-Dankeskirche als Mahn- und Gedenkstätte für Frieden und Versöhnung wird stets in lebendiger Erinnerung bleiben. Er war ein Priester und Seelsorger, der für viele Menschen ein treuer Wegbegleiter auf ihrem Glaubensweg war. Für mich persönlich war er stets ein wichtiger Ratgeber und Freund“, so Christian Herker, Vorsitzender des Vereins „Kriegsheimkehrer mahnen“.

In den endgültigen Ruhestand trat Theo Schwens im Jahr 2016 mit der Vollendung seines 75. Lebensjahres. „Als geschätzter, engagierter Priester und Pfarrer hat er insbesondere in Bochum und Gelsenkirchen Spuren hinterlassen“, würdigt Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck den verstorbenen Pfarrer. Es sei ihm stets ein Anliegen gewesen, als Seelsorger nah bei den Menschen zu sein.

Das Auferstehungsamt wird gefeiert am Mittwoch, 18. Oktober, um 9 Uhr, in der Kirche Hl. Familie, Karl-Friedrich-Straße 109, in Weitmar-Mark. Die Beisetzung erfolgt im Anschluss auf dem Ostfriedhof an der Erdbrüggenstraße in Gelsenkirchen.

