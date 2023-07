Bochum: Neues Kindertheater zieht in Leerstand ein

Das Kindertheater „Verwandelt – Verzaubert“ in Bochum-Werne startet in Kürze. Was genau alles angeboten wird, verrät die Inhaberin Nadine Mittelstädt.

Bochum-Werne. Mit „Verwandelt – Verzaubert“ hat Nadine Mittelstädt (38) ein Kindertheater und Familien-Treffpunkt in Bochum eröffnet. Was sie alles bietet.

„Das Theater ist ein Ausprobieren. Das Hineinschlüpfen in andere Rollen. Man kann Gefühle erproben.“ Genau das macht Theater für Nadine Mittelstädt (38) aus. Theater ermöglicht Kindern das Lernen in vielen verschiedenen Bereichen. „Das wird im Kindergarten aber viel zu wenig gemacht“, sagt sie. Deswegen hat die gelernte Theaterpädagogin im Juni ihr eigenes Kindertheater mit dem Namen „Verwandelt – Verzaubert“ in Werne eröffnet. Damit möchte sie Kindern den Raum für solche Erfahrungen bieten.

Die Pädagogik und insbesondere die Theaterpädagogik hat Nadine Mittelstädt (38) schon lange begeistert. Nach verschiedenen Aus- und Fortbildungen hat sie nun ihr eigenes Kindertheater als Freiberuflerin eröffnet. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die Begeisterung für Theaterpädagogik war bei ihr schon lange da

Auch in den Jahren vor dem eigenen Kindertheater arbeitete Mittelstädt im Bereich der Pädagogik. Über 16 Jahre hat sie als Erzieherin gearbeitet und eine Einrichtung geleitet, aber auch verschiedene Fort- und Ausbildungen durchlaufen.

Während ihrer Tätigkeit in einer Einrichtung hatte sie die Grundausbildung in Theaterpädagogik absolviert und nach ihrer Elternzeit als Mutter von zwei Kindern die Kindergruppe der Westfälisches Landestheater (WLT) Castrop-Rauxel geleitet.

Bisher hat sie Kindergärten und auch Grundschulen mit verschiedenen Theaterprojekten und Angeboten besucht. Nun möchte sie mit ihrem Kindertheater Kindern einen eigenen Raum bieten, in dem sie sich ausprobieren und zusammen lernen können.

Ab August soll es losgehen und Eltern können ihre Kinder zu den jeweiligen Angeboten anmelden. Die Theater bietet sie für die Altersgruppen von fünf bis sieben Jahren und von sieben bis elf Jahren an.

Theater bietet Kindern die Möglichkeit, zu lernen und sich auszuprobieren

Durch Theater können die Kinder viel lernen. „Man (die Kinder) kann sich einfach schminken und verkleiden, ohne dass einem jemand dazwischen funkt“, sagt Mittelstädt. Auch das gemeinsame Lernen macht ihrer Meinung nach sehr viel aus.

Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, mit Unterstützung durch Mittelstädt eigene Theaterstücke zu gestalten und zu entwickeln.

Die Kinder können auch im Rahmen eines Theaterjahresprojekts über zehn Monate hinweg ein eigenes Theaterstück von Grund auf gestalten und proben. „Wir werden gemeinsam bei Null starten und die Geschichte entwickeln. Soll sie lustig sein? Was gibt es eigentlich für Rollen?“

Um solche Fragen herum werden die Kinder, gemeinsam mit Mittelstädt, ein eigenes Theaterstück gestalten und auch am Ende aufführen. „Ich möchte eigentlich gar nicht so die Regisseurin sein, sondern eher die Pädagogin die sagt: Das gibt es, wie können wir es machen?“, so beschreibt Mittelstädt die Rolle, die sie einnehmen will. Die Kinder sollen selber erproben und spielerisch lernen können.

Ein wichtiges Thema: Die Gewaltprävention

Die Gewaltprävention ist Mittelstädt in ihrer Arbeit ein wichtiges Thema. Dazu besucht sie sowohl Vorschulgruppen in Kindergärten, als auch verschiedene Grundschulen. „Ziel ist es da, spielerisch das sensible Thema einfach mal auszusprechen.“

Im neuen Theater will sie auch Informationsabende für Eltern zu dem Thema anbieten. „Gewaltprävention muss im Alltag gelebt werden“, sagt Mittelstädt und stellt insbesondere die Vorbildfunktion in den Fokus.

Fortbildungen, Krabbelgruppen ... : Weitere Angebote im „Verwandelt – Verzaubert“

Im Rahmen der Gewaltprävention, aber auch der Theaterpädagogik, biete Nadine Mittelstädt Fortbildungen für Pädagogen und Pädagoginnen an. Durch diese Fortbildungen will sie die Vorteile der Theaterpädagogik mehr in den Vordergrund rücken und ihr Wissen mit anderen Fachkräften teilen, wie diese Form der Pädagogik besser in den Alltag integriert werden kann.

Außerdem bietet sie auch Kleinkindtreffen für Kinder ab einem Jahr und Krabbelgruppen für Kinder zwischen drei Monaten und einem Jahr an.

Am 8. August wird eine kostenlose „Schnupperstunde“ stattfinden, bei denen sie sich bei interessierten Eltern und Kindern vorstellen und einen Einblick ins Kindertheater bieten will. Im Voraus muss man sich jedoch anmelden.

Das Theater befindet sich am Werner Hellweg 496. Angebote, Termine und Preise befinden sich auf der Homepage von „Verwandelt – Verzaubert“ .

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum