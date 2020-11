Bochum: Neues Ausbildungszentrum in St.-Maria-Hilf-Klinik

Das Land stellt rund 4,6 Millionen Euro bereit, damit am Standort des St.-Maria-Hilf-Krankenhauses in Gerthe ein Pflege-Ausbildungszentrum des Katholischen Klinikums entstehen kann. Das kündigt die CDU-Ratsfraktion in einer Pressemitteilung an.

Laut CDU fördert das Land die Ausbildung an Krankenhäusern in Bochum mit insgesamt 5,7 Millionen Euro. Ein Großteil fließt in den Umbau der St.-Maria-Hilf-Klinik an der Hiltroper Landwehr . Dort ist aktuell noch die Ambulanz des Venenzentrums des Katholischen Klinikums untergebracht. Künftig soll hier die Ausbildung des Klinikverbundes konzentriert werden, der mit 575 Stellen zu den größten Ausbildern im Ruhrgebiet gehört.

Parteien begrüßen Millionen-Förderung

Die Ausbildungsstätte sei „ein großer Trost für den Verlust des St.-Maria-Hilf, das seit seiner Gründung 1923 die Krankenhaus-Versorgung der Bürger im Stadtbezirk Nord verlässlich gewährleistete“, so die CDU. Das neue Zentrum ergänze zum Beispiel das Angebot der Hochschule für Gesundheit und passe zur Bildungsinfrastruktur der Stadt, erklärt Kenan Yildiz, Sprecher der CDU im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Auch die SPD begrüßt die Millionen-Förderung. „Damit kommt das Land einer langjährigen Forderung der SPD nach, die bereits in der letzten Legislaturperiode viele neue Ausbildungsplätze im Pflegesektor ermöglichen konnte“, betont Landtagsabgeordneter Serdar Yüksel.

Das Katholische Klinikum will sich mit Verweis auf die noch laufenden Gespräche mit dem Land derzeit nicht näher zu dem Projekt äußern.