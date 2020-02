Bochum: Neues aus dem Schauspielhaus, im Foyer notiert

Das Schauspielhaus blieb über Karneval geschlossen, ob das Ensemble und die Mitarbeiter tüchtig gefeiert haben? Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis, nicht aber, dass am Aschermittwoch (26.2.) der Spielbetrieb in Bochum wieder anläuft. Weiter geht es mit „After Work“, dem „Requiem für den arbeitenden Menschen“, Regie Tobias Staab, Beginn um 19 Uhr in den Kammerspielen.

Gastspiele haben in Bochum eine lange Tradition

Doch nicht nur hierzulande ist das Theater aktiv, schon in den 1950er Jahren unter Hans Schalla gehörten Gastspiele zwingend dazu. Zurzeit richtet sich der Bochumer Blick auf die Schweiz. „80 % Provokation, 90 % Melancholie, 100 % Darstellungskunst“ – das Schauspiel Zürich ist einfallsreich, wenn es die Annoncieren von „Unterwerfung“ geht. Gemeint ist Johan Simons’ Inszenierung nach dem Buch von Michel Houellebecq, die an der Königsallee abgespielt ist und nun durch die Lande zieht.

Top-Ensemble „made by Bochum“

Die düster-satirische Zukunftsvision um einen charismatischen Moslembruder an der Spitze des zukünftig muslimischen Frankreichs fasst politisch ein heißes Eisen an; Simons macht daraus unangestrengtes, präzises Theater mit vielen schillernden Brechungen. Und verfügt mit Guy Clemens, Karin Moog, Mercy Dorcas Otieno, Mourade Zeguendi und Stefan Hunstein über ein Top-Ensemble „made by Bochum“.

Besagter Stefan Hunstein gehört zu den profiliertesten Kräften im Ensemble. Nicht nur als abgehalfterter „alter, weißer Mann“ in den Houellebecq-Stücken trumpfte er auf, sondern auch als König Claudius in Simons’ gefeiertem „Hamlet“. Dazu ist der 62-Jährige ein gefragter Vorleser und Rezitator. Was man jetzt bei „Ich brenne für das Leben – Das Leben des Federico García Lorca“ erleben kann: dem Auftakt einer neuen Reihe am Schauspielhaus namens „Montagsmusik“.

Stefan Hunstein wurde im November 2019 mit dem „Bochumer Theaterpreises“ als bester Schauspieler ausgezeichnet. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Künftig gibt es einmal im Monat – immer montags – in den Kammerspielen ein Konzert mit klassischer Musik.

In memoriam Federico García Lorca

Zum Start sind der Geiger Ulf Schneider und der Pianist Stephan Imorde zu Gast. Gemeinsam mit Hunstein widmen sie sich dem Spanier Lorca (1898-1936), jenem Dichter und Dramatiker, der auch als Maler und Komponist in Erscheinung trat, und in den Wirren des Spanischen Bürgerkrieges starb. Leidenschaften, Liebe, aber auch die Allgegenwart des Todes sind zentrale Themen in Lorcas poetisch-literarischem Werk (16.3., 19.30 Uhr, VVK 30/erm. 15 Euro unter 0234/3333-5555).

Formen des zeitgenössischen Sprechtheaters

Die Regisseurin Julia Wissert (35) hat nur eine Arbeit am Schauspielhaus abgeliefert, aber die zieht Kreise: „2069 – Das Ende der Anderen“ wurde in der letzten Woche erst wieder in den gut besuchten Kammerspielen gegeben und stellt sich nun auch beim 37. Heidelberger Stückemarkt vor. Das renommierte Festival für zeitgenössische Dramatik läuft vom 24. April bis 3. Mai, vermittelt werden Einblicke in das aufregende Spektrum an Ästhetiken und Formen des zeitgenössischen Sprechtheaters.

Da passt „2069“ wie die Faust aufs Auge: Jing Xiang und Gina Haller gestalten die von Wissert gemeinsam mit Bochumer Jugendlichen erarbeitete Stückentwicklung als körperbetonte Zwei-Frauen-Performance, die sich in einem futuristisch-vernebelten Bühnenbild als Spiel der Hoffnungen auf eine bessere menschlichere Zukunft entwickelt. Verfremdung in Sprache, Musik und Darstellung sind nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Ermöglicher der Erkenntnis. Aufregend, in der Tat! Nächste Vorstellung am 26. April.

Gewichtsabnahme als Top-Thema

Auch Schauspieler haben ihre Probleme: Im WDR-Magazin „Doc Esser“ geht es heute Abend um 21 Uhr um das Topthema „Gesund essen – ganz einfach“. Studiogast bei Dr. med. Heinz-Wilhelm („Doc“) Esser ist Roland Riebeling (41). Der Schauspieler gehörte während der Ära Weber zu den tragenden Kräften am Schauspielhaus und macht neuerdings auch im TV von sich reden – als Assistent Norbert Jütte im Kölner „Tatort“. Bei „Doc Esser“ erzählt Riebeling, wie es ihm vor 20 Jahren gelang, sein Gewicht drastisch zu reduzieren.

Nicola Mastroberardino (mit Therese Dörr) in Kleists „Amphitryon“ , 2015 von Lisa Nielebock am Schauspielhaus in Szene gesetzt. Foto: Birgit Hupfeld

Ein anderer gefragter Akteur der Intendanz Anselm Weber war Nicola Mastroberardino. Der Bochumer Theaterpreisträger des Jahres 2013 ist nach einem Zwischenstopp in Basel nun am Münchner Residenztheater engagiert. Der Süddeutschen Zeitung gewährte „Nico“, ein so präsenter wie spielstarker Bühnenkünstler, nun im Interview Einblick in persönliche und künstlerische Angelegenheiten.

„Bochum ist begeisterungsfähig“

Auf die Frage, wie er das Münchner Theaterpublikum erlebe, meinte der 41-Jährige: „In Bochum, meiner vorletzten Station, empfand ich die Leute als begeisterungsfähig, sie lachten sehr gerne, wenn’s denn wirklich lustig war. In Basel wirkten sie interessiert, aber die Begeisterung kommt erst zum Schluss. Und in München haben sie hohe Erwartungen an eine Inszenierung.“

Andere Theater, andere Sitten.

