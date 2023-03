Bochum: Neuer Streik geplant – auch Kitas wieder betroffen

Bochum. Die Gewerkschaft Komba ruft für Donnerstag, 23. März, zu einem Warnstreik auf. Darauf müssen sich Bürgerinnen und Bürger in Bochum einstellen.

Die Gewerkschaft Komba hat ihre Mitglieder für Donnerstag, 23. März, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Bürgerinnen und Bürger müssen sich demnach auf Einschränkungen bei der Stadtverwaltung, den Stadtwerken und anderen städtischen Einrichtungen, in Kitas und beim USB einstellen.

Die Gewerkschaft zeigt sich im Tarifstreit enttäuscht über einen „mangelnden Einigungswillen auf der Arbeitgeberseite“. „Nachdem die Arbeitgeber ein aus Gewerkschaftssicht völlig unzureichendes Angebot vorgelegt hatten, vermissen wir nun Bewegung auf der Arbeitgeberseite“, so der Bochumer Komba-Vorsitzende Torsten Haunert.

Am Donnerstagmittag soll es eine Kundgebung in Gelsenkirchen geben. Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro. Für Ausbildungskräfte werden mindestens 200 Euro gefordert. Die Gewerkschaft Komba vertritt Tarifbeschäftigte sowie auch Beamtinnen und Beamte in der Stadtverwaltung und im Jobcenter wie auch in kommunalen Unternehmen wie beispielsweise Stadtwerke, USB sowie den Alten- und Pflegeheimen der Stadt Bochum.

