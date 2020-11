Bochum: Neuer Poller am Bermuda-Dreieck stoppt „Car-Poser“

Der neue in der Fahrbahn versenkbare Poller am Eingang der Brüderstraße in Bochum vom Südring: Er wird abends hochgefahren und morgens runtergefahren.

Bochum. Die Stadt Bochum riegelt die Zufahrt zur Brüderstraße im Bermuda-Dreieck nun mit einem versenkbaren Poller ab. Grund: rücksichtslose Autofahrer.

Der versenkbare Poller in der Brüderstraße ist am Mittwoch, 4. November, in Betrieb gegangen. Nach Beendigung der Bauarbeiten in der letzten Woche haben nun Polizei und Feuerwehr Handsender und Schlüssel übernommen, um den Poller im Notfall absenken zu können.

Der Poller in der Einfahrt zum Südring fährt automatisch abends um 19 Uhr hoch und senkt sich am anderen Morgen um 5 Uhr wieder ab.

Poller soll „Carposing“ im Bermuda-Dreieck verhindern

„In der Vergangenheit hatten rücksichtslose Autofahrer mit hochdrehenden Motoren und röhrenden Abgasanlagen Anwohnerinnen und Anwohnern schlaflose Nächte bereitet und mit ihrem Fahrverhalten die Gäste des Bermuda-Dreiecks“ gefährdet“, erläutert die Stadt. Künftig werde der Poller dieses so genannte „Carposing“ in den Abend- und frühen Morgenstunden verhindern.

Anschaffung und Einbau haben 80.000 Euro gekostet.