Bochum: Neuer Hundeköder entdeckt – Narkosegift im Schnitzel

In Bochum tauchen immer neue Hundeköder auf. Der jüngste Anschlag wird in Kornharpen gemeldet. Ein mit Medikamenten gespicktes Schnitzel wäre einem Welpen beinahe zum Verhängnis geworden. Die Polizei ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Luna ist in der Familie von Sven Sellhast längst zum Mittelpunkt geworden. Seit Juni ist die sieben Monate junge Hündin in Kornharpen zu Hause. Luna stammt aus Rumänien, wo Tierschutz keinen hohen Stellenwert genießt. „Ich habe mir vorgenommen, ihr eine bessere Welt zu zeigen“, sagt der 43-Jährige, der seit Jahren schwer erkrankt ist. Luna tue ihm unendlich gut. Seine Krankheitsschübe seien deutlich zurückgegangen.

Hundeköder in Bochum: Luna war drei Tage in der Klinik

Täglich ist Sellhast mit Luna im Feld an der Kornharpener Straße unterwegs. Bis zu 100 Frauchen und Herrchen, schätzt er, gehen hier mit ihren Lieblingen Gassi. Am Donnerstag vergangener Woche ist zunächst alles wie immer – bis sich Luna drei Stunden nach der Rückkehr mehrfach übergeben muss. Mit dem Taxi fährt Sellhast zur Tierärztin. Die diagnostiziert eine Magenverstimmung. Auf der Rückfahrt erbricht sich Luna im Taxi. „Das kostete 350 Euro für die Reinigung und den Verdienstausfall des Fahrers.“

Luna baut daheim zunehmend ab. „Es war dramatisch. Es traten Lähmungserscheinungen an den Hinterläufen auf“, schildert der Kornharpener. Diesmal sucht er in Angst und Panik eine Tierklinik in Essen auf. Drei Tage dauert die stationäre Behandlung. Die Expertise der Veterinäre, die der WAZ vorliegt, ist eindeutig: In Lunas Urin wurden Barbiturate nachgewiesen, hochdosierte Schmerz- und Narkosemittel. Eine Überdosis kann tödlich sein.

Mini-Schnitzel lag am Wegesrand

Tagelang ist nicht klar, wie und wo Luna die Giftstoffe aufgenommen hat. Am vergangenen Montag, seine Hündin ist wieder halbwegs fit, macht Sven Sellhast bei seiner Gassi-Runde eine schockierende Entdeckung. Auf dem Feld, zwei, drei Meter neben dem Bürgersteig an der Kornharpener Straße, liegt ein Mini-Schnitzel, gebraten, in der Mitte aufgeschnitten und mit zerbröselten Tabletten gefüllt.

Sven Sellhast ist sicher: Ein solches Leckerchen wird Luna vor ihrer Vergiftung gefressen haben, ohne dass er es gemerkt hat. Diesmal kommt er rechtzeitig dazu. Diesmal richtet der Köder kein Unheil an. Der Hundehalter, der auf Arzt- und Taxirechnungen über insgesamt 1500 Euro sitzt, informiert die Polizei und erstattet Strafanzeige.

Mit Nägeln gespickt war die Wurst, die in Weitmar als Hundeköder ausgelegt wurde. Die Polizei mahnt Hundebesitzer zu erhöhter Wachsamkeit. Foto: FFS

Polizei mahnt zu Wachsamkeit

Richtig so, heißt es im Präsidium. In Zahlen ist der mutmaßliche Anstieg von Hundeködern zwar nicht belegbar. „Wir beobachten aktuell keine Häufung von Anzeigen“, sagt Sprecher Marco Bischoff auf WAZ-Anfrage. Die Dunkelziffer dürfte aber hoch sein. Allzu gering erscheinen die Chancen, die feigen Täter zu überführen. Dabei sind die Strafen empfindlich: Wer Tiere ohne Grund tötet oder ihnen „erhebliches Leiden zufügt“, erwartet laut Tierschutzgesetzt bis zu drei Jahre Haft.

Giftköder: Was im Ernstfall zu tun ist Was tun, wenn der Verdacht besteht, dass der Hund einen Giftköder gefressen hat? Die Stiftung „Vier Pfoten“ gibt diese Tipps: Bringen Sie den Hund nicht zum Erbrechen, wenn Sie nicht wissen, was er zu sich genommen hat. Gifte verätzen den Rachen; scharfe Gegenstände führen zu inneren Verletzungen. Nehmen Sie möglichst eine Probe vom Köder mit. Rufen Sie sofort einen Tierarzt an (die Nummer stets bereithalten) und schildern die Symptome. So kann der Arzt kann evtl. schon ein Gegengift bereitlegen. Zudem empfiehlt die Stiftung, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen und an Anti-Giftköder-Workshops teilzunehmen. Und: „Haben Sie ausreichend Futter dabei, sodass der Hund nicht auf Futtersuche geht.“

In den vergangenen zwei Wochen wurden in Bochum mehrfach Hundeköder ausgelegt: in Weitmar eine Mettwurst mit Nägeln und eine Leberwurst mit Rasierklingen sowie in Langendreer ein Thunfisch-Baguette ebenfalls mit Nägeln. Mit Blick auf die jüngsten Anschläge rät die Polizei allen Hundehaltern zur Vorsicht.

Tierfreund appelliert an Zivilcourage

Sven Sellhast sieht nicht nur die Ordnungsbehörden, sondern alle tierliebenden Bürger in der Pflicht. Zivilcourage sei gefordert, sagt der Kornharpener. „Wir reden immer von Miteinander. Wir sollten miteinander klare Kante pro Tier in den sozialen Medien und außerhalb zeigen.“