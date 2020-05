Bochum: Neuer Belag für Boulevard – Busse werden umgeleitet

Bochum-Mitte. Ab Montag, 25. Mai, erhält der Boulevard in der Bochumer City einen neuen Bodenbelag. Der Bus- und Radverkehr wird bis Mitte August umgeleitet.

Die Stadt Bochum erneuert die Oberfläche auf der Massenbergstraße und der Bongardstraße. Der Boulevard erhält einen neuen Bodenbelag. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien. Der Radverkehr wird umgeleitet, Fußgänger können die Bereiche laut Stadt weiterhin nutzen.

Bogestra-Linienbusse müssen wohl bis Mitte August umgeleitet

Einige Pflasterschäden waren Ende 2019 aufgetreten. Von den Fahrbahnarbeiten auf der Massenbergstraße ist auch der Busverkehr betroffen, teilt die Bogestra mit. Für die Dauer der Arbeiten – die Pflastersteine sollen weg, dafür soll ein stabilerer Belag her - von Montag, 25. Mai, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Mitte August müssen die Busse der Linien 336, 339, 345, 355, 365, 368 sowie Einsatzwagen umgeleitet werden.

Haltestellen werden verlegt

Für die Linien 336, 339, 368 und Einsatzwagen sowie Linien die 345 und 355 ergeben sich folgende Haltestellenveränderungen: Die Haltestelle Bochum Hbf / Boulevard wird verlegt. Bei der Linie 336 sowie der Linie 345 Richtung Dahlhausen und den am Bochumer Hbf startenden Fahrten des 368ers wird sie in den ZOB verlegt. Bei den Linien 339, 355 und 368 (von/nach Ruhrpark) wird sie an eine Ersatzhaltestelle auf der Wittener Straße unter der Eisenbahnbrücke bzw. am Kurt-Schumacher-Platz verlegt. An der Ersatzhaltestelle auf der Wittener Straße hält auch der 345er Richtung Langendreer. Die Haltestelle Bongardstraße kann von den genannten Buslinien in beiden Richtungen nicht angefahren werden.

Ersatzhaltestellen

Die Haltestelle Bochum Rathaus auf dem Boulevard wird zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 353 auf der Viktoriastraße verlegt. Bei der Linie 365 ergeben sich folgende Haltestellenveränderungen: Die Haltestelle Bochum Hbf / Boulevard wird ebenfalls in den ZOB verlegt. Die Haltestelle Südring wird in Richtung Rathaus zur Haltestelle Südring der Linien 350 und SB37 auf den Südring verlegt. Die Haltestellen Bongardstraße und Bochum Rathaus können in beiden Richtungen nicht angefahren werden.

Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese Beeinträchtigung. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Servicetelefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, mobil max. 0,60 Euro/Anruf) angerufen werden.