Bochum: Neue Streckenführung für U35 wegen Gleisarbeiten

Bochum. Gleisarbeiten an der Campuslinie U35 in Bochum sorgen für Veränderungen in der Streckenführung. Was es jetzt zu beachten gilt.

Wer mit der Campuslinie U35 in Bochum unterwegs ist, muss sich auf eine Veränderung einstellen. Gleisarbeiten führen zu einer geänderten Wegführung der Bahn.

Bochum: Gleisarbeiten an der Campuslinie U35

Wie die Bogestra mitteilt, wird für die U35 am Sonntag (16. April) von 6-20 Uhr eine einseitige Streckenführung eingerichtet. Das heißt, dass die Linie an den Stationen Brenscheder Straße und Markstraße bei allen Fahrten das Gleis in Richtung Hustadt anfährt. Es gilt, an den betroffenen Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten. Alle Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über die Bogestra-App „Mutti“ abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum