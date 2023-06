Bochum: Neue Schachfelder in Weitmar und Wiesental eröffnet

"Renovierte Großschachfelder". Patrick Gehring, Jugendleiter SV Blau Weiß Weitmar 09, Bezirksbürgermeister Marc Gräf und Franziska Benning , Mitglied SG Bochum 31 spielen Schach am Dienstag, 20. Juni 2023 in Bochum Weitmar Mark. Stadt Bochum; Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bochum. Zwei renovierte Schachfelder in Bochum-Weitmar und Wiesental wurden eröffnet. Was sich Sportvereine und Stadt davon erhoffen.

Endlich ist es so weit. Am Dienstag, 20. Juni, hat Bezirksbürgermeister Marc Gräf an der Bezirkssportanlage Roomersheide / Erbstollen in Bochum das renovierte Schachfeld an die SG Bochum ´31 und den SV Blau-Weiß Weitmar 09 übergeben. Es wurde mit einer Eröffnungspartie eingeweiht.

Das Schachfeld soll Menschen für den Sport Schach begeistern

Wie Franziska Benning von der Schachgesellschaft Bochum 1931 (SG Bochum 31) erklärt, erhoffe man sich durch das neue Schachfeld, dass sich immer mehr Menschen für Schach interessieren.

Auch der SV Weitmar 09 bekundet sein Interesse an dem Schachfeld. So sagte Jugendleiter Patrick Gehring, dass der Sportverein pro Woche rund 400 Sportlerinnen und Sportler auf seinem Gelände betreue. Er erhoffe sich, dass das Schachfeld viele der Sportlerinnen und Sportler interessieren würde. Dadurch könne der Sport Schach bei vielen Altersklassen attraktiver gemacht werden.

Die zum Schach zugehörigen Figuren sind in einer – durch ein Zahlenschloss gesicherten – Kiste aufbewahrt. Die dafür benötigte Zahlenkombination werde nur an ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer, sowie Vereine ausgestellt. Anfragen können an die Bezirksverwaltungsstelle Südwest unter https://www.bochum.de/Bezirksverwaltungsstelle-Suedwest gerichtet werden.

Ein Angebot mitten im Grünen

Das Schachfeld liegt direkt neben dem Sportplatz des SV Blau-Weiß Weitmar 09. Die dort installierten Bänken sollen die Anwohner und Passanten zum Erkunden einladen. Laut Stadt würde somit auch der Park attraktiver gemacht werden. Die Renovierung der Schachfelder fand im Rahmen des Projekts Bochums Grüne Oasen statt, mit welchem die Stadt Bochum die Parks und Plätze ansprechender gestalten will. Eröffnet wurde am Dienstag auch ein zweites Schachfeld, es befindet im Wiesental neben dem dortigen Schwimmbad.

Wiederverwendung des ehemaligen Spielplatzes

Vor ein paar Jahren habe, so Bezirksbürgermeister Gräf, an dieser Stelle bereits ein Kinderspielplatz existiert. Dieser musste jedoch entfernt werden. Nun ließ die Stadt das Schachfeld vom Technischen Betrieb für rund 6000 Euro errichten. Nach einer Bauzeit von rund zwei Wochen wurde das Feld vom Ausbildungszweig des Technischen Betriebes fertiggestellt. Das Zahlenschloss wurde in der betriebseigenen Schlosserei entworfen und von ihren Mitarbeitern angebracht.

Für alle Sport- und Schach-Interessenten: Weitere Informationen zum SV Blau-Weiß Weitmar 09 e.V. können auf der Homepage des Vereins gefunden werden. Ebenso kann sich über die SG Bochum 31 auf der Homepage informiert werden

