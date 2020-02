Bochum: Neue Kampagne „Gewalt gegen Frauen“ startet

Die Kampagne startet am Freitag (14.) in der Stadtbücherei.

Bochum. Die Kampagne „Love is respect“ verweist in Bochum auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Themenreihe der Stadt startet am 14. Februar.

Die Kampagne „Love is respect“ hat am Freitag (14.2.) in Bochum ihren Auftakt. Sie greift den Begriff „Liebe“ in all seinen Dimensionen auf und verweist dabei auch auf Schattenseiten.

So markiert der 14. Februar den V-Day, der ein internationaler Tag zur Beendigung der Gewalt an Frauen und Mädchen ist. In der Stadtbücherei werden am Freitag Werke vorgestellt, die sich dem Thema auf unterschiedliche Art und Weise nähern.

Themenreihe greift internationale Tage auf

Auch Eltern-Kind-Beziehungen spielen in eine Rolle. „Etwa 280 Meldungen wegen häuslicher Gewalt haben 2018 das Jugendamt erreicht“, berichtet Corinna Leenen von der Gleichstellungsstelle.

Die Themenreihe zieht sich durch das gesamte Jahr. Dabei orientiert sie sich an internationalen Aktionstagen und organisiert Veranstaltungen, so wie am Tag zur Frauengesundheit (28. Mai) und dem Tag der Freundschaft (30. Juli).

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.