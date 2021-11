Bochum: Neue Impfangebote – Wochenmarkt in der City zieht um

Bochum. Die mobilen Impfungen im Bochumer Stadtgebiet werden fortgesetzt. In der City entsteht eine Impfstelle. Der Wochenmarkt zieht bis Jahresende um.

Die Corona-Inzidenz in Bochum steigt – die Stadt setzt ihre mobilen Impfaktionen fort. Am heutigen Freitag können sich Bürgerinnen und Bürger von 13 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei im Wattenscheider Gertrudis-Center impfen lassen. Am Samstag (6.) steht das Impf-Team von 11 bis 16 Uhr im Eisenbahnmuseum Dahlhausen an der Dr.-C.-Otto-Straße 191 bereit.

Die Termine für die nächste Woche:

Montag (8.) und Dienstag (9.), 12 bis 17 Uhr, Ruhr-Universität (Musisches Zentrum);

Mittwoch (10.), 13 bis 18 Uhr, Kulturwerk im Maschinenhaus, Lothringstraße 36;

Donnerstag (11.) bis Samstag (13.), 14 bis 18 Uhr, DRK-Pop-Up-Store im Ruhrpark (am Samstag von 10 bis 15 Uhr).

Für Impfstelle in der Innenstadt wird neuer Standort gesucht

Während des Weihnachtsmarktes (ab 18. November) richtet die Stadt eine stationäre Impfstelle in der City ein (die WAZ berichtete). Entgegen einer ersten Ankündigung wird die Impfstelle nicht im ehemaligen WAZ-Leserladen an der Huestraße 17 entstehen. Derzeit werde ein neuer Standort gesucht, teilt ein Sprecher mit.

„Nach aktuellen Planungen soll es an vier Wochentagen und an einem Tag am Wochenende, vornehmlich in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr, Impfangebote geben“, heißt es in einer Mitteilung. Möglich seien sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen („Booster“).

Wochenmarkt wechselt den Standort

Um dem Weihnachtsmarkt Platz zu machen, zieht der Wochenmarkt auf dem Dr.-Ruer-Platz um. Bis zum Jahresende bieten die Händler ihre Waren wie gewohnt dienstags und freitags von 7 bis 13 Uhr vom Baltz-Parkplatz über die Bleichstraße bis zur Ecke Massenbergstraße an. Neuer Titel: „Markt bei Mutter Wittig“.

