Im mutmaßlichen Tötungsfall Anita S. aus Wattenscheid sind zwei Tage nach dem neuesten Zeugenaufruf der Polizei knapp zehn Hinweise zu den beiden Fahrzeugen des Beschuldigten (33) eingegangen, vor allem zu dessen Tigra. Mit den Autos soll Anita S. an einen unbekannten Ort gebracht und versteckt worden sein. Der Großteil wurde von der Polizei bereits überprüft. Eine heiße Spur war bisher nicht dabei.

Die mutmaßliche Beziehungstat wird in Bochum, auch in sozialen Medien, besonders viel diskutiert. Nach wie vor wurde keine Leiche zu dem Fall gefunden. Sicher ist nicht einmal, ob Anita S. überhaupt tot ist. Die Mordkommission „MK Stausee“ hat eigenen Angaben zufolge allerdings konkrete Hinweise, dass die 35-jährige Wattenscheiderin wohl einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Welche Umstände den Handwerker aus Witten-Herbede – ihr Freund - belasten, teilt Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit.

Beschuldigter war stundenlang vernommen worden

Anita S. aus Wattenscheid wird seit 7. Dezember vermisst. Foto: Polizei Bochum

Der Beschuldigte sitzt seit acht Tagen in U-Haft und bestreitet den Vorwurf des Totschlags. Schon kurz nach dem Verschwinden seiner Freundin aus Wattenscheid am 7. Dezember war er von der Polizei befragt worden. Schon damals hatte er gesagt, dass er nichts dazu weiß. Doch die Kripo traute dem offenbar nicht und fand belastende Indizien. Danach wurde er ein zweites Mal, stundenlang und intensiv, vernommen. Er blieb dabei: Er wisse nicht, warum seine Freundin verschwunden ist.

Weitere Suchaktion nach einer Leiche nicht ausgeschlossen

Zuletzt wurde die kaufmännische Angestellte am 7. Dezember in der Wohnung ihres Freundes lebend gesehen.

Sollten ganz konkrete Hinweise eintreffen, würde die Polizei eine weitere Suchaktion nach einer Leiche starten – wie schon am 20. Dezember am Kemnader See. Die war ergebnislos geblieben.

Die Kripo fragt daher nochmal: Wer hat den Opel-Tigra (BO - MK 247) und den Astra (BO - WB 615) des Beschuldigten am 7. Dezember (Samstag) oder an den Tagen danach gesehen? Hinweise an 0234/909 5036 oder -4441.