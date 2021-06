Bochum: Neue Hilfsaktion für das Flüchtlingslager Moria

Bochum. Die Hilfe für die notleidenden Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos geht weiter. Diesmal werden die Bochumer um Hygieneartikel gebeten.

Die Hilfe Bochumer Aktivisten für die notleidenden Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos wird fortgesetzt. Benötigt werden diesmal vor allem Hygieneartikel. Als Sammelstelle dient wieder das Falkenheim an der Akademiestraße.

„Bag4good“: So hieß eine Privatinitiative, die Jens Feddersen und die Fotojournalistin Judith Büthe im Herbst 2019 starteten. Bei einem Besuch im Flüchtlingslager Moria hatten sie menschenunwürdige Zustände beobachtet. Die Bochumerinnen und Bochumer zeigten große Hilfsbereitschaft: Nach Aufrufen in den sozialen Medien und in der WAZ wurden mehr als 2000 Schlafsäcke gesammelt. Judith Büthe und Jens Feddersen brachten sie im Winter 2019 mit einem Transporter ins hoffnungslos überfüllte Lager, wo seinerzeit mehr als 20.000 Menschen hausten.

Zustände haben sich im neuen Lager nochmals verschlechtert

Anfang 2020 folgte eine zweite Solidaritätsaktion. Diesmal galt es, Schulmaterialien für die Kinder zu sammeln, die eine provisorische Lager-Schule besuchten. Erneut gingen zahlreiche Spenden ein. Durch die Corona-Krise verschlimmerte sich die Situation nochmals. Anlass für einen erneuten Hilferuf im Frühsommer 2020. Ziel: die Flüchtlinge mit Hygieneartikeln zu versorgen.

Nach der Feuerkatastrophe im September 2020 wurde ein neues Camp auf Lesbos eingerichtet. Doch nichts sei besser geworden – im Gegenteil, schilderten Judith Büthe und Jens Feddersen nach einer Reise im vergangenen Herbst. Ihr bitteres Fazit: „Moria war ein Traum gegen das neue Lager.“

Pakete sollen schon Ende des Monats auf die Reise gehen

Deshalb soll, deshalb muss die Hilfe weitergehen. Erneut wird um Seifen, Shampoo, Windeln, Rasierer und Duschbad gebeten. „Ebenso sind Mückenschutz und Masken gefragt“, sagen Carola Frackowiak und Vera Bischoff-Schröder vom Falkenheim an der Akademiestraße 69, wo die Spenden montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr abgegeben werden können.

„Wir hatten mit der letzten Aktion viel Erfolg und konnten 58 Pakete verschicken. Da der Container schon Ende Juni verschickt werden soll, brauchen wir wieder viel Unterstützung“, sagt Carola Frackowiak.

